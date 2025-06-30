İsrail'den Gazze'de Plaja Hava Saldırısı! İkisi Gazeteci 21 Kişi Öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden beri süregelen saldırıları devam ediyor. Son olarak İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların bugün Gazze sahilinde bulunan Al-Baqa plajına gerçekleştirdiği saldırıda 1'i gazeteci 21 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in sahil bölgesini kalabalık saatlerde vurduğunu aktararak, gazeteci İsmail Ebu Hatab'ın hayatını kaybettiğini ve gazeteci Bayan Ebu Sultan'ın da yaralandığını bildirdi.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI 227 OLDU

Filistin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ebu Hatab'ın ölmesiyle İsrail tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin toplam sayısının 227'ye yükseldiği belirtildi.

Kaynak: İHA