Son 40 Yılın En Büyük Sarsıntısı! İtalya’da Korkutan Deprem
İtalya’da Campi Flegrei volkanik bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanlar, bu depremin son 40 yılın en büyük sarsıntısı olduğunu açıkladı.
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İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei volkanik bölgesinde 4.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 12.47'de merkez üssü Bacoli beldesi olan, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde, 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.
SON 40 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ
INGV Volkanoloji Birimi Direktörü Francesca Bianco, sarsıntının bölgede son 40 yılda kaydedilen en büyük deprem olduğunu belirtti.
Kaynak: DHA
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