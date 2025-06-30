Son 40 Yılın En Büyük Sarsıntısı! İtalya’da Korkutan Deprem

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İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei volkanik bölgesinde 4.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 12.47'de merkez üssü Bacoli beldesi olan, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde, 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

SON 40 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

INGV Volkanoloji Birimi Direktörü Francesca Bianco, sarsıntının bölgede son 40 yılda kaydedilen en büyük deprem olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA