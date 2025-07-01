Danimarka’da Kadınlar İçin Zorunlu Askerlik Başladı

Danimarka Parlamentosu’nun 11 Haziran’da onayladığı yasa ile 1 Temmuz 2025 itibarıyla 18 yaşını dolduran tüm kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı. Askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkarılırken, bu adım savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

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Danimarka’da Kadınlar İçin Zorunlu Askerlik Başladı
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Danimarka’da tarihi bir adım atıldı. Danimarka Parlamentosu’nun 11 Haziran’da kabul ettiği yeni yasa ile 18 yaşını dolduran tüm kadınlar, zorunlu askerlik sistemine dahil edilerek kura sistemine tabi tutulmaya başlandı. Daha önce yalnızca erkekler için zorunlu olan askerlik, yeterli gönüllü asker bulunması nedeniyle kura ile belirlenirken, kadınlar ise gönüllü olarak orduya katılabiliyordu. Yeni düzenleme ile cinsiyet eşitliği hedeflenerek kadınlar da bu sisteme entegre edildi.

ASKERLİK SÜRESI VE EĞİTİM PLANI

Yeni yasaya göre, zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkarıldı. Askerlik yapacak bireyler, ilk 5 ay temel askeri eğitim alacak, kalan 6 ay ise operasyonel talimlere katılacak. 6 milyon nüfuslu Danimarka’da şu anda 9 bin profesyonel asker görev yapıyor. Ülke, 2033 yılına kadar her yıl 6 bin 500 acemi askeri orduya katmayı planlıyor. Bu hedef, Danimarka’nın savunma gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Danimarka’da Kadınlar İçin Zorunlu Askerlik Başladı - Resim : 1

İSKANDİNAV ÜLKELERİ ARASINDA ÜÇÜNCÜ ADIM

Danimarka, kadınları zorunlu askerlik sistemine dahil eden İskandinav ülkeleri arasında Norveç (2013) ve İsveç’in (2017) ardından üçüncü ülke oldu. Bu karar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve NATO ülkelerinin artan askeri harcamaları gibi bölgesel güvenlik endişeleri ışığında alındı. Danimarka Başbakanı, reformun “tam cinsiyet eşitliği” sağlayacağını vurgulamış ve savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etmişti.

AMAÇ VE BEKLENTİLER

Bu reform, Danimarka’nın NATO ittifakı içindeki rolünü güçlendirme ve olası tehditlere karşı hazırlıklı olma çabalarının bir yansıması olarak görülüyor. Yeni sistemin, genç nüfusu kapsayıcı bir savunma politikası oluşturarak ulusal güvenliği desteklemesi bekleniyor. Ancak, uygulamada vicdani retçilere sivil hizmet seçeneği sunulmaya devam edilecek.

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Kaynak: DHA

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