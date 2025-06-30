İsrail Saldırılarında İran’da Acı Tablo! 935 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ve İran arasındaki savaşın yarattığı kayıplara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, saldırılarda 935 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İsrail Saldırılarında İran’da Acı Tablo! 935 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail’in İran’a saldırıları sonrasında iki ülke arasında başlayan savaş 12 sürmüş, barışın sağlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmeler yapmıştı.

İsrail Saldırılarında İran’da Acı Tablo! 935 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

ÖLÜ SAYISI 935'E YÜKSELDİ

İsrail ve İran arasında 12 gün sonra sona eren çatışmalarda İran tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 935’e yükseldi.

Son adli tıp verilerinin dikkate alındığını ifade eden İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, hayatını kaybedenlerin 38’sinin çocuk 132’sinin ise kadın olduğunu açıkladı.

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Kaynak: İHA

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