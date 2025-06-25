Ateşkes İlan Edilmişti: İran-İsrail Hattında Ne Oluyor?

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İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve günlerce süren hava saldırıları sonucu İran'da en az 606 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 332 kişi de yaralandı. Tahran'ın buna yanıt olarak fırlattığı füze ve roketlerle İsrail'de 28 kişi hayatını kaybetti, 1272 kişi yaralandı.

Bölgedeki çatışmalar, İsrail'in saldırılarına ABD'nin de destek vermesiyle daha da şiddetlendi. İran'ın misillemeleriyle karşılık verdiği gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik baskıları sonucu 12. günün sonunda ateşkesle noktalandı. Ancak iki taraf da ağır kayıplar verirken, ateşkesin ne kadar kalıcı olacağı belirsizliğini koruyor.

ATEŞKES İHLAL EDİLDİ Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. İsrail tarafı, ateşkesin ilanından saatler sonra sabah 10.00 civarında füze saldırısına uğradığını öne sürerek İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

İddiaların ardından İsrail, İran'a karşı misilleme tehdidini yükseltti. İsrail basını, orduya ait savaş uçaklarının Tahran yakınlarında bir radar istasyonunu hedef aldığını ve saldırı sonrası bölgeden ayrıldığını yazdı.

TRUMP'TAN SERT TEPKİ

Ateşkesin ihlal edilmesinden her iki tarafı da sorumlu tutan ABD Başkanı Trump, "İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim" diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi. İsrail'in "hiç görülmemiş şekilde" saldırıya geçtiğini söyleyen Trump, İran'ın da ateşkese uymadığını ancak İsrail'in davranışlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İSRAİL, İRAN'A AİT İHA'LARI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İsrail ordusu, İran'dan havalandığı iddia edilen iki insansız hava aracının (İHA), ülke sınırlarına ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu İHA'ların henüz İsrail hava sahasına girmeden düşürüldüğü belirtildi.

İsrail ordu radyosu, İHA'ların sabah saatlerinde fırlatılan balistik füzelerle eş zamanlı olarak gönderilmiş olabileceğini ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırısıyla başlayan çatışmalar, İran'ın misilleme operasyonları ve ardından ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasıyla tam teşekküllü bir savaşa dönüştü. İsrail'in "Yükselen Aslan Operasyonu" kapsamında Natanz nükleer tesisine yönelik saldırısı, üst düzey İranlı askerlerin ve nükleer bilim insanlarının ölümüyle sonuçlandı.

İran, "Gerçek Söz 3" adıyla başlattığı misillemede İsrail'e yüzlerce füze fırlattı; karşılıklı saldırılar Tel Aviv, Hayfa, Tahran ve diğer şehirleri hedef aldı. Bu süreçte İsrail, İran devlet televizyonu ve sivil altyapıyı da vurarak tansiyonu artırdı.

ABD'nin 22 Haziran'da "Gece Yarısı Çekici Operasyonu" ile İran'ın yer altındaki nükleer tesislerine B-2 bombardıman uçaklarıyla saldırması, çatışmayı uluslararası boyuta taşıdı. İran, ertesi gün Katar'daki El Udeyd hava üssü ve Irak'taki ABD üslerini hedef aldı. Ancak sivil kayıplardan kaçınıldı ve Katar saldırı öncesinde üssü boşaltmıştı. Bu karşılıklı saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump, 12 gün süren savaşın sonunda İran ve İsrail arasında "tam ve eksiksiz bir ateşkes" sağlandığını açıkladı.

Kaynak: AA-DHA-İHA