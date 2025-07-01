ABD'deki Üniversite Cinayetlerinde Flaş Gelişme! Savcılarla Anlaştı, İdam Cezasından Kurtuldu

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ABD'de yaklaşık üç yıl önce yaşanan vahşetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bryan Kohberger isimli erkek, 13 Kasım 2022 tarihinde Idaho Üniversitesi'nden Kaylee Goncalves, Xana Kernodle, Madison Mogen ve Ethan Chapin adlı dört öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü. Katil, bıçak kılıfından ve cep telefonu sinyallerinden elde edilen verilerle yakalanarak Aralık 2022'de Pennsylvania'daki ailesinin evinde gözaltına alındı.

Yakalandıktan sonra Idaho'ya teslim edilen Kohberger, tutuklanarak oradaki cezaevine nakledildi. ABD'yi dehşete düşüren cinayetlerle alakalı konuşan savcılar, ilk olarak zanlı hakkında idam cezası talep edeceklerini bildirdi. Bryan Kohberger ise devamlı kendisinin suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak karar duruşmasına kısa bir süre kala önemli bir gelişme oldu.

Bryan Kohberger, Idaho Üniversitesi'nde dört öğrencinin öldürülmesiyle ilgili tüm suçlamaları kabul etmek üzere savcılarla bir anlaşma yaptı. Daha önce suçsuz olduğunu söyleyen Kohberger, suçlu bulunması halinde idam cezası alabileceği jürili duruşma hakkından feragat ederek dört kez üst üste müebbet hapis cezasını doğrudan kabul etmeye karar verdi.

ÖLDÜRÜLEN ÖĞRENCİNİN AİLESİNDE TEPKİ

Bu kararla birlikte Kohberger, temyiz hakkından da feragat edecek. 11 Ağustos'ta başlaması planlanan duruşmasının iptal olmasıyla Kohberger doğrudan ömür boyu hapis cezası alacak ancak idam cezasından sıyrılmış olacak.

Öldürülen öğrencilerden biri olan Kaylee Goncalves'in ailesi, bu karara olan tepkilerini Facebook hesapları üzerinden dile getirdi. Bu anlaşma karşısında şoke olduklarını söyleyen aile, "Idaho Eyaletine öfke duyduklarını", çünkü "onları yüzüstü bıraktıklarını" söyledi.