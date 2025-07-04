İzmir'de Korkunç Olay: Mahallenin Muhtarı, Üç Kardeşi Öldürdü!

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İzmir'in Ödemiş ilçesi Hacıhasan Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Mahallenin muhtarı Metin Uçar ile Şahin Dinç (52), Latif Dinç (55) ve İbrahim Dinç (50) kardeşler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyürken, Metin Uçar yanındaki otomatik av tüfeğiyle 3 kardeşe ateş etti.

KATİL TESLİM OLDU

Silah sesini duyan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 3 kardeşin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarmaya teslim olan Metin Uçar suçunu itiraf etti.

Kaynak: DHA