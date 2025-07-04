Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17'nci Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan’ın Hankendi kentindeki ikili temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

Kaynak: DHA

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İran Recep Tayyip Erdoğan Mesud Pezeşkiyan
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