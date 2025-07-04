Federasyon Acı Haberi Duyurdu... Genç Güreşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de evinde kalp krizi geçiren "Büyük Orta Boyu" güreşçisi Bozkurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bozkurt daha önce Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsüye çıkmıştı

Federasyon Acı Haberi Duyurdu... Genç Güreşçi Hayatını Kaybetti
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Türk spor kamuoyu 25 yaşındaki güreşçi Burak Bozkurt’tan gelen acı haberle sarsıldı. Genç sporcu geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Balıkesir'de evinde kalp krizi geçiren "Büyük Orta Boyu" güreşçisi Bozkurt, kaldırıldığı Sındırgı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burak Bozkurt'un cenazesi, cuma namazını müteakip Şerif Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce kürsüye çıkan Bozkurt'un, bu yıl da etkinliğe katılması bekleniyordu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’ndan konuya ilişkin yayımlanan taziye mesajında ise "Büyük Orta Boyu pehlivanlarımızdan Balıkesirli Burak Bozkurt'un vefat haberini duymanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Pehlivanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

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Kaynak: AA

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