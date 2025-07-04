Trabzonspor Yeni Hocasını Resmen Açıkladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, yeni hocasının Selçuk Ernak olduğunu resmen duyurdu.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, yeni başantrenörünü resmen açıkladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Selçuk Ernak ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Geride kalan sezon Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i çalıştıran Ernak, daha önce Türk Telekom ve Darüşşafaka'da da görev yapmıştı.
Kaynak: AA