Trabzonspor Yeni Hocasını Resmen Açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, yeni hocasının Selçuk Ernak olduğunu resmen duyurdu.

Trabzonspor Yeni Hocasını Resmen Açıkladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, yeni başantrenörünü resmen açıkladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Selçuk Ernak ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Trabzonspor Yeni Hocasını Resmen Açıkladı - Resim : 1

Geride kalan sezon Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i çalıştıran Ernak, daha önce Türk Telekom ve Darüşşafaka'da da görev yapmıştı.

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Kaynak: AA

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Trabzonspor Basketbol
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