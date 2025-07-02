Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu Kararı

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu Inter'de zor günler yaşarken, sarı-kırmızılı ekip kararını verdi. Galatasaray'ın harekete geçeceği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Hakan Çalhanoğlu Inter
Son Güncelleme:
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu Kararı - Resim: 1

ABD’de devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Fluminense’ye elenen Inter’de sular durulmazken, takım kaptanı Lautaro Martinez, "Kalmak istemeyen hemen ayrılsın" diyerek Hakan Çalhanoğlu’nu hedef göstermişti.

1 5
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu Kararı - Resim: 2

Inter Başkanı Giuseppe Marotta da "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açık. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik” demişti.

2 5
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu Kararı - Resim: 3

Bu açıklamaların ardından milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da uzun bir açıklama yayımlamış ve "Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim" ifadelerini kullanmıştı.

3 5
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu Kararı - Resim: 4

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’ın gündeminde yer alırken, sarı-kırmızılı ekip dikkat çeken bir karara imza attı. Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu cephesinde yaşananların ardından yıldız oyuncuyu transfer çalışmalarına hız vereceği belirtildi.

4 5
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu Kararı - Resim: 5

Hakan’ın Inter ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunurken, İtalyan devi 30 milyon euro bonservis bekliyor.

5 5