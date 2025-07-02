Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu Kararı
Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu Inter'de zor günler yaşarken, sarı-kırmızılı ekip kararını verdi. Galatasaray'ın harekete geçeceği iddia edildi.
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ABD’de devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Fluminense’ye elenen Inter’de sular durulmazken, takım kaptanı Lautaro Martinez, "Kalmak istemeyen hemen ayrılsın" diyerek Hakan Çalhanoğlu’nu hedef göstermişti.
Inter Başkanı Giuseppe Marotta da "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açık. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik” demişti.
Bu açıklamaların ardından milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da uzun bir açıklama yayımlamış ve "Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim" ifadelerini kullanmıştı.
Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’ın gündeminde yer alırken, sarı-kırmızılı ekip dikkat çeken bir karara imza attı. Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu cephesinde yaşananların ardından yıldız oyuncuyu transfer çalışmalarına hız vereceği belirtildi.
Hakan’ın Inter ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunurken, İtalyan devi 30 milyon euro bonservis bekliyor.