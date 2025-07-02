Fenerbahçe Transferde Gaza Bastı, Mourinho'nun Bir Telefonu Yetti

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Süper Lig’i ezeli rakibi Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de durgun başlayan transfer çalışmaları hız kazandı.

Geçen sezonki hezimeti unutturmak isteyen Fenerbahçe transferdeki sessizliğini 77 milyon euroluk Jhon Duran’ı İstanbul’a getirerek bozarken, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli ekibin PSG’den ayrılma kararı alan Asensio ile temas kurduğu belirtilirken, teknik direktör Jose Mourinho’nun da yıldız isimle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

GELMEYE OLUMLU BAKIYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe’nin Asensio ile görüşmelere başladığını kaydederken, yıldız oyuncunun da Fenerbahçe’ye gelmeye olumlu baktığı belirtildi.

İspanyol basını da Fenerbahçe’nin Asensio ile masaya oturduğunu ve oyuncunun 14 milyon Euroluk maaşının düşürülmesi için pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

Koç, Asensio haricinde Milan Skriniar’ın bonservisini de almak için yakın dostu PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile temaslarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi