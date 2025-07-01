Tammy Abraham Beşiktaş İçin İstanbul'da! İşte İlk Sözleri...

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham İstanbul'a geldi. Kulüp yöneticileri ve taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Abraham, Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu ve taraftarların desteğine teşekkür etti. 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Tammy Abraham Beşiktaş İçin İstanbul'da! İşte İlk Sözleri...
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Tammy Abraham, İstanbul'a geldi. Kartal’ın İtalyan temsilcisi Roma ile görüşmelere başladığı Abraham'ı taşıyan uçak, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

'BU TRANSFER İÇİN ÇOK ÇABA HARCADIK'

İngiliz futbolcunun yanında yer alan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Abraham'ın, Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olduğunu dile getiren Kılıç, "Başkanımız, bu transfer için çok çaba harcadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Atacağı gollerle şampiyonluk yürüyüşümüze büyük katkısı olacak. En iyi ve coşkulu taraftar, bizim taraftarımız. Tammy Abraham, en iyi yıllarını bizim kulübümüzde geçirecektir. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TAMMY ABRAHAM: 'ÇOK MUTLUYUM'

Tammy Abraham ise Beşiktaş'a transfer olduğu için çok gururlu olduğunu aktararak, "Taraftarları burada görmekten dolayı çok mutluyum. Onların desteğini görmekten dolayı da çok mutluyum. Onlara bu sevginin karşılığını sahada göstermek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Abraham, havalimanında kendisini bekleyen siyah-beyazlı taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. 27 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten resmi imzayı atacak.

Kaynak: İHA

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