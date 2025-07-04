9 Doktordan Ayşe Barım İçin Endişelendiren Rapor: Ölümle Burun Buruna

Menajer Ayşe Barım'ın cezaevinde her an yaşamını yitirme riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Barım'ın son bir ayda dört kez bayıldığı ve 9 kişilik uzman doktor heyetinin hazırladığı raporda kalp pili takılması gerektiği ve "ölüm riski" olduğu belirtildi.

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9 Doktordan Ayşe Barım İçin Endişelendiren Rapor: Ölümle Burun Buruna
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Gezi parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu menajer Ayşe Barım ocak ayında tutuklandı. Ayşe Barım'ın, cezaevinde her an yaşamını yitirme riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Gazete Oksijen'in haberine göre ocak ayından bu yana tutuklu bulunan Barım'ın, kalp ve beyin kaynaklı çok sayıda ciddi rahatsızlık geçirdiği ve son bir ayda dört kez bayıldığı bildirildi.

9 DOKTOR İMZALADI

Avukatlarının ısrarlı tahliye taleplerine rağmen mahkeme kararında ısrar etti. Ancak son olarak 9 kişilik uzman doktor heyetinin hazırladığı sağlık raporuna göre Barım'ın ani ölüm riski taşıdığı açıkça belirtildi. Kalp kapakçığı yetmezliği, kalp kası kalınlaşması, beyin anevrizması ve kan akışını tehdit eden rahatsızlıklar nedeniyle acilen kalp pili takılması gerektiği vurgulandı.

9 Doktordan Ayşe Barım İçin Endişelendiren Rapor: Ölümle Burun Buruna - Resim : 1

'ÖLÜM RİSKİ VAR'

Raporda, bu hastalıkların bir sonraki aşamasının "ölüm" olduğu ve cezaevi koşullarında hayati müdahalenin mümkün olmayacağı ifade edildi. Barım'ın avukatları mahkemeye sundukları dilekçede, "Artık konu sadece sağlığı değil, doğrudan yaşam hakkıdır" diyerek bir kez daha tahliye talebinde bulundu.

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Kaynak: Gazete Oksijen

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