Şoke Eden Olay: Arkadaşını Öldürdü, Bavulun İçinde Saklanırken Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde 12 Mart'ta işlenen Reşit Ayten cinayetinin faili yakalandı. Polis, arkadaşı olduğu belirlenen Şenol K.'yi saklandığı Esenyurt'taki rezidansta, aramalarda dolabın üzerindeki kırmızı bir bavulun içinde buldu.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Reşit Ayten, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları detaylı incelemeler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alarak Ayten'i arkadaşı Şenol K.'nin öldürdüğünü tespit etti.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir takip başlatıldı.

AKILALMAZ SAKLANMA YERİ

Polis ekipleri, Şenol K.'nin Esenyurt'taki lüks bir rezidansta saklandığını belirledi. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüphelinin gizlendiği evin kapısı kırılarak içeri girildi. Ancak yapılan ilk aramada Şenol K.'ye ulaşılamadı.

Ekiplerin dikkatli aramaları sırasında ise şok edici bir detay ortaya çıktı. Şüpheli, dolabın üzerinde duran kırmızı bir bavulun içinde gizlenmişti.

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Şenol K.'nin, polis kapıyı çaldığı sırada panikle dolabın yanındaki masayı kullanarak bavulun içine girdiği öğrenildi. Evde yapılan aramalarda ise 1 adet AK-47 otomatik silah şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli çap ve markalarda 58 mermi ele geçirildi.

'KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIK'

Şenol K., işlediği cinayeti tüm detaylarıyla itiraf etti. Şüphelinin daha önceden 19 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 4 ayrı dosyadan arandığı da ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde, Reşit Ayten ile aralarında "kız meselesi yüzünden" tartışmalar yaşandığını belirten Şenol K., olay günü konuşmak için bir araya geldiklerini ve Ayten'in kendisine zarar vereceğinden korktuğu için ateş ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA