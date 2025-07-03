Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki, 'En Güçlü Biçimde Reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin toprağı Batı Şeria'yı ilhak etmesine yönelik çağrılara sert tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, "Batı Şeria’nın ilhakına yönelik ifadeleri en güçlü biçimde reddediyoruz" denildi.

Son Güncelleme:
Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki, 'En Güçlü Biçimde Reddediyoruz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakan ve siyasetçilerin ilhak çağrılarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Açıklamada,

"Batı Şeria’nın ilhakına yönelik ifadeleri en güçlü biçimde reddediyoruz. Bu tür beyanlar, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hale getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

"İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz.

Bu tür beyanlar, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hale getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesidir.

Özellikle ateşkes girişimlerinin sürdüğü bir süreçte yapılan bu sorumsuz ilhak çağrıları, uluslararası toplumun uzun yıllardır benimsediği çözüm ilkelerini yok saymaktadır.

Filistin topraklarına yönelik sistematik müdahaleler ve Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik uygulamaların, bölgedeki kırılganlığı daha da derinleştirdiği açıktır.

Orta Doğu’da kalıcı barış, karşılıklı güven ve istikrarın tesisi için, Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Gazze’de Ateşkes An Meselesi! İsrail ve Hamas'tan Peş Peşe AçıklamaGazze’de Ateşkes An Meselesi! İsrail ve Hamas'tan Peş Peşe AçıklamaDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
İsrail Dışişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Rize-Erzurum Sınırında Uçak Düşmüştü! Hayatını Kaybeden Pilotun Son Röportajında Kahreden Detay: Çocukluk Hayaliymiş... Rize-Erzurum Sınırında Uçak Düşmüştü: Hayatını Kaybeden Pilotun Son Röportajında Kahreden Detay
Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar
‘Ali Erbaş Ütücüsünü Hacca Götürdü’ İddiasına Diyanet’ten Çarpıcı Açıklama ‘Ali Erbaş Ütücüsünü Hacca Götürdü’ İddiasına Diyanet’ten Çarpıcı Açıklama
Dev Markanın Mutfak Ürünleri Acilen Toplatılıyor! Hemen Fişini Çekin, Acilen İade Edin Dev Markanın Mutfak Ürünleri Acilen Toplatılıyor! Hemen Fişini Çekin, Acilen İade Edin
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı
Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı