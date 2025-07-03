Rize-Erzurum Sınırında Uçak Düşmüştü! Hayatını Kaybeden Pilotun Son Röportajında Kahreden Detay: Çocukluk Hayaliymiş...

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Elektrik mühendisi ve 2008 yılından bu yana amatör pilotluk yapan Mehmet Demirci, uzun süredir hayalini kurduğu dünya turu için havalandı. Hazırlıklarına yaklaşık bir yıl önce başlayan Demirci, rotasındaki 32 havaalanı için gerekli tüm iniş izinlerini geçtiğimiz cuma günü tamamladı. Tekirdağ Çorlu'daki Atatürk Havalimanı'ndan, yanında Hicran Kaya ile birlikte M20J tipi tek motorlu uçağıyla yola çıkan Demirci'nin ilk durağı Eskişehir oldu.

Ancak umutla başlayan dünya turu, trajediyle son buldu. Dün saat 18.00 sıralarında yeniden havalanan Mehmet Demirci'nin uçağı, Rize-Erzurum sınırında bulunan Kaçkar Dağları'nda henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada pilot Mehmet Demirci olay yerinde hayatını kaybetti. Uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya ise yaralı olarak kurtarıldı.

‘DÜNYA TURU ÇOCUKLUK HAYALİM'

Mehmet Demirci, dünya turuna başlamadan önce Eskişehir'de yaptığı açıklamada, bu yolculuğun çocukluk hayali olduğunu söylemişti. 2008 yılından bu yana amatör pilot olan elektrik mühendisi Demirci, "Bu dünya turu çocukluk hayalimdi" diyerek başladığı konuşmasında, yolculuğu sadece kişisel bir hedef değil, aynı zamanda bir anlam yolculuğu olarak tanımlamıştı.

HER DETAYI İNCELEMİŞTİ!

Dünya turu için özel olarak seçtiği M20J tipi tek motorlu uçağın menzil, hız ve verimlilik açısından uzun mesafeli uçuşlara uygun olduğunu belirten Demirci, bir yıl süren hazırlık sürecinde güzergâh planlamasından yakıt noktalarına, havaalanı izinlerinden teknik kontrollerine kadar her detayı incelediklerini dile getirmişti. "İzinlerimizi ancak 5-6 gün önce tamamlayabildik. Bu turu, Türk Hava Kurumu'nun 100. yılına ve dünya barışına adıyoruz" demişti.

Demirci, Türkiye'de bu çapta bir dünya turunun ilk kez bir Türk pilot ve Türk bayraklı uçakla gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Türk'ün adını, Türk pilotlarını dünyaya duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Toplamda 32 durağı kapsayan ve yaklaşık 28 bin kilometre sürecek olan turda 160 saatlik uçuş yapmayı planlayan pilotun rotasında Kazakistan, Rusya, Moğolistan, Alaska, Amerika, Kanada, Grönland, İzlanda ve Avrupa ülkeleri yer alıyordu. Turun çıkış ve varış noktası ise Tekirdağ Çorlu'daki Atatürk Havalimanı olarak belirlenmişti.

'UÇUŞA EN UYGUN DÖNEM'

Temmuz ayını seçmelerinin nedenini ise "Kutuplar dahil birçok bölgede uçuşa en uygun dönem" sözleriyle açıklayan Demirci, istatistiksel olarak en az hava muhalefetinin yaşandığı bu dönemi bilinçli olarak tercih ettiklerini söylemişti.

Mehmet Demirci son röportajında şunları söylemişti:

"Dünya turu çocukluk hayalimdi. Uçak alırken özellikle seçici olmaya çalıştık çünkü uçağımızın verimliliği, hızı ve menzilinden dolayı özellikle dünya turlarında tercih edilen bir uçaktır. Uçağımıza gerekli bakımlarımızı ve hazırlıklarımızı yaptık. Esasında yaklaşık 1 yıl hazırlık sürecinden geçtik. Bu hazırlık sürecinde uçağımızın geçeceği güzergahlar, oradaki havaalanları, alacağımız yakıtlar, havaalanlarının uçağımıza uygunluğu ve uçuş sahalarındaki gerekli izinler ancak 5-6 gün önce neticelendi.

Bu dünya turunu 2025 yılında yapmamızın en büyük nedeni dünyada çok fazla savaş ve çatışma oluyor, bizim için en önemli şey dünya barışıdır ve bunun yanında Türk Hava Kurumumuzun Atatürk tarafından kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü, o yüzden bu dünya turumuzu Türk Hava Kurumu ve dünya barışına adayacak şekilde hedefledik. Buraya uçuşumuz ilk ayağımızdı. Türkiye’de bu tip dünya turları çok yabancı, biz Türk pilot ve Türk bayraklı uçak olarak bunu ilk defa deniyoruz.

Buradan kalktıktan sonra akşam Rize’de duracağız, ondan sonra Kazakistan Aktau’ya geçeceğiz. Kazakistan’da 2 durağımız var, sonra Rusya, Moğolistan, Kamçatka Yarımadası, Bering Boğazı, daha sonra da Alaska’ya geçeceğiz. Daha sonra soğuk bölgelerden güneye doğru, Amerika’ya gideceğiz. Amerika’da 21-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak çok büyük bir havacılık etkinliği var. Dünyanın her tarafından yaklaşık 15-16 bin uçak katılıyor. Orada da yine Türk bayraklı ilk uçak olarak gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz oralarda da Türk’ün adını, Türk pilotlarını ve Türk uçaklarının adını duyurmak istiyoruz.

Orada bir hafta kaldıktan sonra New York, Kanada üzerinden Grönland, İzlanda, İskoçya ve Hollanda’dan Avrupa’ya geçişimiz olacak. Avrupa’dan sonra da tekrar aynı güzergahtan geri döneceğiz. İlk kalkış meydanımız Çorlu Atatürk Havaalanı’ydı, son iniş noktamız da orası olacak. Daha sonra da Yeşilköy’e geçeceğiz. Yaklaşık 32 durağımız olacak. Toplamda 160 saat civarı havada süre geçireceğiz. Yaklaşık olarak 38-40 güne tekabül ediyor ama dediğim gibi hava şartları uygun geldiği sürece olacak. Temmuz ayını seçmemizin esprisi de bu, kutuplar dahil her yerde hava güzel oluyor. Uzun yılların istatistiklerini kontrol ettik. Yani temmuz ve ağustos iyi aylar.”

Kaynak: DHA