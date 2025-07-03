Saraçhane Eylemlerinde Gözaltına Alınan 34 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Dün Saraçhane eylemleri sırasında gözaltına alınan, bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlattığı Saraçhane eylemlerinin 100’üncü gününde miting düzenledi. Mitingin ardından polis, birçok kişiyi gözaltına alındı. Son olarak Saraçhane'de gözaltına alınan 34 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Saraçhane Eylemlerinde Gözaltına Alınan 34 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren" 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

Gözaltına alınanlardan 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA-DHA

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