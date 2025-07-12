Meta, Apple’ın Uzmanını Astronomik Ücretle Transfer Etti

Meta, yapay zeka yarışında Apple'a tarihi bir çalım attı. 200 milyon dolarlık teklifle, Çinli mühendis Ruoming Pang transfer edildi. Meta, Superintelligence Labs adını verdiği yeni laboratuvarıyla insanüstü yapay zeka sistemlerine odaklanıyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Meta, Apple’ın Uzmanını Astronomik Ücretle Transfer Etti
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Yapay zekada küresel üstünlük yarışına sahne olan teknoloji dünyasında Meta, dikkat çeken bir transferle gündeme geldi. Şirket, Apple'ın yapay zeka departmanının başındaki isim olan Çinli yazılım mühendisi ve yapay zeka uzmanı Ruoming Pang’ı bünyesine kattı. Pang’ın Meta’daki yeni görevinden önümüzdeki birkaç yıl içinde 200 milyon dolardan fazla kazanacağı bildirildi.

Bu rakam, teknoloji dünyasında CEO Tim Cook hariç Apple'daki tüm çalışanların maaşlarını geride bırakıyor. Meta’nın Pang’a teklif ettiği bu dudak uçuklatan ücret paketi, yalnızca maaştan ibaret değil; performansa dayalı prim, sadakat bonusları ve uzun vadeli hisse opsiyonlarını da içeriyor.

Pang, Meta’nın Kaliforniya merkezli yeni “Superintelligence Labs” (Süper Zeka Laboratuvarı) adlı bölümünde üst düzey görev alacak. Bu yeni bölüm, Meta’nın insandan daha akıllı yapay zeka sistemleri geliştirme hedefi doğrultusunda kuruldu. Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in girişimiyle yeniden yapılandırılan departman, OpenAI, Google ve Anthropic gibi rakiplerle daha sert rekabet edebilmek amacıyla faaliyete geçirildi.

Ruoming Pang, daha önce Google’da 15 yıl boyunca baş yazılım mühendisi olarak görev yapmış, ardından 2021'de Apple'a geçerek yapay zeka modellerinden sorumlu ekibin başına geçmişti.

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