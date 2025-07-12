Bilim Kurgu Gerçek Oldu! Arıları 'Casus'a Dönüştürdüler

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Çinli araştırmacılar, arıların beyinlerine yerleştirilen küçük bir cihaz sayesinde bu canlıları sibernetik organizmalara dönüştürmeyi başardı. Bir tutam tuzdan bile daha hafif olan bu gelişmiş sistem, arının sırtına yerleştiriliyor ve küçük iğneler aracılığıyla doğrudan beynine bağlanıyor. Cihaz, arıların yönlendirilmesini sağlayarak bilim insanlarına olağanüstü bir kontrol imkânı sunuyor.

ARILAR KOMUTLARA UYDU

Çalışmaya göre, cihaz test edildiği 10 denemeden 9’unda başarılı sonuç verdi. Arılar, verilen sola ya da sağa dönme komutlarını eksiksiz şekilde yerine getirdi. Bu teknoloji, böceklerin uçuş yönünü doğrudan beyinleri üzerinden kontrol etme fikrini ilk kez bu kadar net biçimde hayata geçirmiş oldu.

Sistemin geliştirilmesine Pekin Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Zhao Jieliang liderlik etti. Araştırmacılar, “Böcek temelli robotlar, biyolojik konakçılarının üstün hareket kabiliyetini, kamuflaj yeteneklerini ve çevresel uyum yeteneğini miras alıyor” dedi. Bu sayede küçük ve sessiz bu canlılar, keşif, kurtarma ya da askeri görevlerde etkin biçimde kullanılabilecek.

ARILAR CASUS MU OLACAK?

Bilim insanları, böceğin görsel işlem merkezi olan optik lobuna elektriksel uyarılar göndererek yönlendirme sağlıyor. Araştırmaya göre cihaz, kamera, ses kayıt cihazı ve çeşitli sensörlerle donatılarak bilgi toplama ve iletme işlevleri de kazanabilir. Bu da siber arıların, dar alanlarda gizlilik içinde keşif yapmasını mümkün kılıyor.

Ancak bazı teknik zorluklar hâlâ çözüm bekliyor. Mevcut pillerin kısa ömürlü olması nedeniyle uzun süreli uçuşlar sorun teşkil ediyor. Ayrıca, farklı böceklerin sinir sistemlerine uyum sağlamak da teknolojinin yaygınlaşmasını zorlaştıran etkenlerden biri.