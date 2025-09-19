Tüm Dünya Bunu Konuşuyor: Ünlü Müzik Grubu Şarkılarını Spotify'dan Çekti! Gerekçesi Alkış Topladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken uluslararası kamuoyu, savaş destekçilerinin yanında yatırımcılarına da tepki göstermeye devam ediyor. Hollywood'dan birçok sanatçının İsrail'i destekleyen firmalarla iş yapmama kararı çok konuşulurken, şimdi de İngiliz müzik grubu Massive Attack'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

İngiliz müzik grubu, dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından Spotify'ın CEO'su Daniel Ek'in askeri yapay zeka şirketi Helsing’e 600 milyon euroluk yatırım yapmasını protesto adına müziklerini platformdan çektiğini duyurdu. Kendi müziklerinden elde edilen gelirin ölümcül teknolojilere fon sağlamasının sanatçılar üzerlerinde ahlaki bir yük oluşturduğunu söyleyen grup, böyle bir şeyin parçası olmayı reddettiklerini vurguladı.

'BAŞKA BİR YOL DA VAR'

Grup, bu karar dışında 400'den fazla sanatçı ve plak şirketinin İsrail'de müziklerini engellediği "No Music for Genocide" girişimine de katıldıklarını açıkladı. Güney Afrika’daki apartheid dönemini hatırlatan Massive Attack, İsrail’e karşı benzer bir duruş sergilemesi için sanatçılara çağrı yaptı. Gruptan yapılan açıklamada "Sanatçılar olarak yaratıcı çabalarımızın ölümcül, distopik teknolojilere fon sağlamasını kabul edemeyiz. Artık yeter, fazlasıyla yeter. Başka bir yol da var" denildi.

SPOTIFY: BİZ AYRIYIZ

Massive Attack'ın açıklamasının toplumda büyük bir karşılık bulması ve desteklenmesinin arkasından Spotify da gruba yanıt niteliğinde bir açıklama yayımladı. Şirket, Helsing ile tamamen ayrı olduklarını belirterek Helsing teknolojisinin yalnızca Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savunmasına odaklandığını ve Gazze’de kullanılmadığını savundu.

Kaynak: Haber Merkezi