Yapay Zeka Bakan, Meclis'i Karıştırdı: Başbakan'a Anayasa Fırlatıldı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, geçen hafta tarihte bir ilke imza atarak bir yapay zeka modelini bakan olarak atadı. Diella adındaki yapay zeka modeli bundan böyle kamu ihalelerine ilişkin tüm kararlarda görev alacak. Böylece ihale süreçlerinin tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Yapay zeka bakan Diella, Meclis'i karıştırdı

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, geleneksel Arnavutluk kıyafetleri giyen bir kadın olarak tasvir edilen Diella, parlamentodaki ilk oturumuna katıldı. Bir video görüntüsüyle oturuma katılan yapay zeka bakan, "Bazıları benim insan olmadığım için 'anayasaya aykırı' olduğumu söylüyor. Bu beni üzdü. Size hatırlatayım, anayasa için asıl tehlike hiçbir zaman makineler olmadı; asıl tehlike iktidardakilerin insani olmayan kararları!" dedi.

Anayasaya dair duyulan endişeler hakkında da konuşan Diella, hukukun "ayrımcılıktan uzak bir şekilde görev, sorumluluk, şeffaflığın dili olduğunu" ifade ederek "Sizi temin ederim ben bu değerlere bir insan meslektaşım kadar bağlıyım. Belki de onlardan daha da çok" diye konuştu.

Bazı milletvekilleri kürsüye yürürken bazıları anayasayı Arnavutluk Başbakanı Rama'nın üzerine fırlattı

Diella konuştuğu sırada muhalefet sıralarından tepki yükseldi. Muhalefetin masaya vurarak tepki gösterdiği gerilimde oturuma beş dakika ara verildi ancak tansiyon düşmedi. Meclis Grup Başkanı Tauland Balla, muhalefetin Rama'nın hükümet programını tanıtmasına izin vermemesi nedeniyle oylama yapılmasını talep etti.

Bunun üzerine muhalif vekillerin öfkesi daha da büyüdü. Bazı milletvekilleri kürsüye yürürken bazıları anayasayı Rama'nın üzerine fırlattı.

MUHALEFET NEDEN TEPKİ GÖSTERİYOR?

Diella ocak ayında Arnavutluk'un e-Devlet'i olan e-Arnavutluk sitesinde insanlara yardım etmesi için tasarlanan bir yapay zeka asistanıydı. Eski başbakan ve muhalefet lideri Sali Berisha "Amaçları dikkat çekmekten başka bir şey değil. Diella'yla yolsuzluğun kökünü kazımak imkansız. Diella'yı kim kontrol edecek? O anayasaya aykırı ve Demokrat Parti konuyu mutlaka Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak" demişti.

Arnavutluk uluslararası yolsuzluk indeksinde şeffaflık açısından 180 ülkede 80'inci sırada yer alıyor. Rama'nın eskiden yakın müttefiklerinden biri olan Tiran belediye başkanı kamu ihalelerinde yolsuzluk yapma ve kara para aklama gibi suçlamalarla aylardır gözaltında.

