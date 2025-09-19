Senatoda Bir İlk: ABD'nin Filistin'i Tanımasını Talep Eden Karar Tasarısı Sunuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Senatosu’nda bir ilk yaşandı. Oregon Senatörü Jeff Merkley, Başkan Donald Trump’tan Filistin devletini resmen tanımasını talep eden karar tasarısını sundu. Senato tarihinde ilk kez sunulan bu tasarı, 7 Demokrat ve 1 bağımsız senatörün desteğini aldı.

Merkley’in yazılı açıklamasına göre tasarıda, iki devletli çözümün hem Filistin hem de İsrail’in güvenliği ve refahı için kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Ayrıca, 1967 sınırlarına atıfta bulunan 242 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dikkat çekildi.

Tasarı, uluslararası hukuk çerçevesinde ABD’nin güvenli bir İsrail ile birlikte silahsızlandırılmış bir Filistin devletini tanımasını talep ediyor. Bunun yanı sıra Filistin yönetimine 2026’da seçim yapma ve Avrupa ülkelerine verdiği sözleri yerine getirme çağrısı yapılırken, Hamas’a da silah bırakma çağrısı yer aldı.

Merkley, açıklamasında Filistin devletinin tanınmasının sadece pratik bir adım değil, aynı zamanda “doğru olan şey” olduğunu vurguladı. “Amerika liderlik etme sorumluluğuna sahiptir ve şimdi harekete geçme zamanıdır.” ifadelerini kullandı.

'DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI'

Merkley, “Bu karar farklı bir yol izlenmesini gerektiriyor. Öncelikle derhal ateşkes sağlanmalı, rehineler iade edilmeli ve yardımlar ulaştırılmalı. Daha sonra kalıcı barış için tek geçerli yol olan iki devletli çözüm hayata geçirilmelidir. Filistin devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz.” dedi.

Merkley’in öncülüğündeki tasarıya Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Tim Kaine, Peter Welch, Tina Smith, Tammy Baldwin, Mazie Hirono ile bağımsız Bernie Sanders imza koydu.

Kaynak: AA