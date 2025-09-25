Bahçeli’ye 4 Kelimelik Büyük Sürpriz! Diyarbakır Surlarına Asıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı tarihi çağrı ile ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine hız kazandıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantılarını sürdürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

12.kez toplanan komisyon görüşmelerini sürdürürken, gözler MHP'nin Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları’nın finalinin yapılacağı Gaziantep'te çevrildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleşecek olan buluşmaya 9 ilden temsilci katılacak. MHP'nin Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları’na temsilcilerin katılacağı iller arasında Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa yer alıyor.

Posteri surlara asıldı

Buluşma öncesinde Diyarbakır’da Devlet Bahçeli’nin posteri, tarihi surlara asıldı. Asılı posterde "Asırlık birlik sonsuz kardeşlik" ifadelerine yer verildi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada “Cumartesi günü yapılacak toplantı ile ilgili hazırlıklara başladık. Diyarbakır’daki sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını, iş insanlarını ziyaret ederek, toplantı davetimizi iletiyoruz” diye konuştu.

