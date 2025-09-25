Maraş Otu Yutan Bebek Hastanelik Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maraş otu yutan 1 yaşındaki bebek, hastanelik oldu. Bebek hızlıca tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maraş Otu Yutan Bebek Hastanelik Oldu
Bursa'da İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde 1 yaşındaki Elisa D., babası Kürşat D.'ye ait maraş otunu yerde buldu. Otu eline alan bebek bir anda ağzına atıp yuttu.

Fenalaşan bebek, olay yerine gönderilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek, ilk tedavisinin ardından çocuk servisine yatırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

