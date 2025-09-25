Vatandaşa Satacaklardı! Son Kullanma Tarihi Geçen Yüzlercesi İmha Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında halk sağlığını tehdit eden 98 kilogram kuruyemiş ile bin 984 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün imha edildi.

Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen denetimlerde, ilçe genelinde faaliyet gösteren tüm işletmeler kontrol edildi. Özellikle kuruyemiş satışı yapan işletmeler, marketler ve gıda ürünleri satan iş yerleri mercek altına alındı.

Denetimlerde hijyen kuralları, gıda saklama koşulları ve son tüketim tarihi gibi kritik konularda incelemeler yapıldı. Bu kapsamda uygun şartlarda muhafaza edilmediği tespit edilen ve halk sağlığını tehdit eden 98 kilo 850 gram kuruyemişe el konuldu. İşletmeye 21 bin lira para cezası ile idari yaptırım uygulandı. Genel denetimler sırasında ayrıca, farklı iş yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş 73 kalemde toplam bin 984 ürün tespit edilerek el konuldu. Zabıta ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarılan bu ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

Kaynak: İHA