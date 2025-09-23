Bahçeli'den İsrail'e Ültimatom Mesajı! Askeri Seçenek Dahil!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TRT Haber’e yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’de 'soykırım' işlediğini söyledi. Türkiye’nin en başından beri iki devletli çözümü savunduğunu hatırlatan Bahçeli, “Filistin’in güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir” dedi. Bahçeli, İsrail’in sadece Gazze’de değil, Lübnan ve Suriye’de de Türkiye’nin karşısında olduğunu, adeta 'Türkiye’ye karşı vekâlet savaşı yürüttüğünü' ifade etti. İsrail’in yayılmacı politikalarının sürdürülemez olduğunu belirterek “Etrafımızı çevreleme çabaları gözümüzden kaçmıyor” ifadelerini kullandı.

'KUDÜS PAKTI' ÇAĞRISI

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana en az 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bahçeli, Birleşmiş Milletler’in kararlarının hiçe sayıldığını, uluslararası sistemin aciz kaldığını söyledi. MHP lideri, Türkiye’nin önerdiği 'Kudüs Paktı'na dikkat çekerek İslam ülkelerinin ortak savunma gücü kurması gerektiğini belirtti: "İslam dünyası NATO benzeri bir güvenlik mekanizmasına sahip olmalı. Kudüs Paktı acilen hayata geçirilmeli."

Gazze'deki İsrail askerleri

'ASKERİ SEÇENEK DE DAHİL OLMAK ÜZERE...'

Ne İsrail ne de ABD’yi durdurmak için sözler yetmediğini belirten Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "Artık, askeri seçenek de dahil olmak üzere, İsrail’e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı gelmiştir. Netanyahu ve kabinesinin acilen ateşkes ilan etmesi, askerlerini derhal Filistin topraklarından çekmesi ve yaşattığı yıkımı tazmin etmesi acil beklentimizdir. Açlık sorunu acilen giderilmeli, insani yardımın yolu sınırsız olarak ve derhal açılmalıdır. Aksi halde, İsrail’in 'insanî müdahale' kapsamında meşru bir hedef haline geleceği bilinmelidir. Türkiye’nin de bu durumda insanlık namına hareket edeceği ve gözünü budaktan sakınmayacağı ilan edilmelidir. Bu yönde güçlü bir mesaj, BM Genel Kurulunda tüm dünya liderlerinin huzurunda duyurulmalı, İsrail’e son ikaz yapılmalıdır. Ve bu ikaz İslam ülkelerinin tamamı yanında Batı medeniyetinin temsilcisi olma iddiasındaki ülkelerce de yapılmalıdır."

Kaynak: TRT Haber