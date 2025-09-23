Bahçeli'den İsrail'e Ültimatom Mesajı! Askeri Seçenek Dahil!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğini belirterek “Filistin’in güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir” dedi. Bahçeli, İslam ülkelerine “Kudüs Paktı” çağrısı yaparak gerekirse askeri seçeneğin de gündeme alınabileceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Bahçeli'den İsrail'e Ültimatom Mesajı! Askeri Seçenek Dahil!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TRT Haber’e yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’de 'soykırım' işlediğini söyledi. Türkiye’nin en başından beri iki devletli çözümü savunduğunu hatırlatan Bahçeli, “Filistin’in güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir” dedi. Bahçeli, İsrail’in sadece Gazze’de değil, Lübnan ve Suriye’de de Türkiye’nin karşısında olduğunu, adeta 'Türkiye’ye karşı vekâlet savaşı yürüttüğünü' ifade etti. İsrail’in yayılmacı politikalarının sürdürülemez olduğunu belirterek “Etrafımızı çevreleme çabaları gözümüzden kaçmıyor” ifadelerini kullandı.

'KUDÜS PAKTI' ÇAĞRISI

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana en az 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bahçeli, Birleşmiş Milletler’in kararlarının hiçe sayıldığını, uluslararası sistemin aciz kaldığını söyledi. MHP lideri, Türkiye’nin önerdiği 'Kudüs Paktı'na dikkat çekerek İslam ülkelerinin ortak savunma gücü kurması gerektiğini belirtti: "İslam dünyası NATO benzeri bir güvenlik mekanizmasına sahip olmalı. Kudüs Paktı acilen hayata geçirilmeli."

Bahçeli'den İsrail'e Ültimatom Mesajı! Askeri Seçenek Dahil! - Resim : 1
Gazze'deki İsrail askerleri

'ASKERİ SEÇENEK DE DAHİL OLMAK ÜZERE...'

Ne İsrail ne de ABD’yi durdurmak için sözler yetmediğini belirten Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "Artık, askeri seçenek de dahil olmak üzere, İsrail’e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı gelmiştir. Netanyahu ve kabinesinin acilen ateşkes ilan etmesi, askerlerini derhal Filistin topraklarından çekmesi ve yaşattığı yıkımı tazmin etmesi acil beklentimizdir. Açlık sorunu acilen giderilmeli, insani yardımın yolu sınırsız olarak ve derhal açılmalıdır. Aksi halde, İsrail’in 'insanî müdahale' kapsamında meşru bir hedef haline geleceği bilinmelidir. Türkiye’nin de bu durumda insanlık namına hareket edeceği ve gözünü budaktan sakınmayacağı ilan edilmelidir. Bu yönde güçlü bir mesaj, BM Genel Kurulunda tüm dünya liderlerinin huzurunda duyurulmalı, İsrail’e son ikaz yapılmalıdır. Ve bu ikaz İslam ülkelerinin tamamı yanında Batı medeniyetinin temsilcisi olma iddiasındaki ülkelerce de yapılmalıdır."

BM Komisyonu'ndan İsrail Hükümetine Sert Çıkış! 'Soykırımı Kışkırtıyorsunuz'BM Komisyonu'ndan İsrail Hükümetine Sert Çıkış! 'Soykırımı Kışkırtıyorsunuz'Dünya

Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü! Filistin Halkı Yapayalnız...Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü! Filistin Halkı Yapayalnız...Dünya

Kaynak: TRT Haber

Etiketler
Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
Ütü Masasındaki Gizli Özellik! H Harfi Süs Değil, Bakın Ne İşe Yarıyormuş Ütü Masasındaki Gizli Özellik! H Harfi Süs Değil, Bakın Ne İşe Yarıyormuş
Özel'den İlk Açıklama: AKP Dönemiyle Karşılaştırdı, Yavaş'a Sahip Çıktı AKP Dönemiyle Karşılaştırdı, Yavaş'a Sahip Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis Görüşmesi Ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis Görüşmesi Ertelendi
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu