Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis Görüşmesi Ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasındaki New York’taki görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantısı nedeniyle ertelendi. Türk tarafının talebiyle ertelenen zirvenin yarına kaydırılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında planlanan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi, beklenmedik bir kararla ertelendi. Yunan medyasına göre, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Miçotakis ile randevusuna geç kalacağını belirterek, toplantının önümüzdeki günlerde ertelenmesini talep etti.

Edinilen bilgiye göre, ertelemenin nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde New York’ta düzenlenecek bir toplantıya katılması. Bu zirveye Arap ve Müslüman ülkelerin liderleri de davetli. Görüşmenin yarına kaydırılması beklenirken, tam tarih Yunan hükümet kaynaklarınca doğrulanmadı. Son dönemde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde normalleşme sinyalleri veren iki lider, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunları ele almayı planlıyordu. Erteleme, diplomatik takvimi etkileyecek gibi görünüyor.

