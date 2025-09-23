Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis Görüşmesi Ertelendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında planlanan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi, beklenmedik bir kararla ertelendi. Yunan medyasına göre, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Miçotakis ile randevusuna geç kalacağını belirterek, toplantının önümüzdeki günlerde ertelenmesini talep etti.

Edinilen bilgiye göre, ertelemenin nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde New York’ta düzenlenecek bir toplantıya katılması. Bu zirveye Arap ve Müslüman ülkelerin liderleri de davetli. Görüşmenin yarına kaydırılması beklenirken, tam tarih Yunan hükümet kaynaklarınca doğrulanmadı. Son dönemde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde normalleşme sinyalleri veren iki lider, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunları ele almayı planlıyordu. Erteleme, diplomatik takvimi etkileyecek gibi görünüyor.

Kaynak: Nefes gazetesi