BM Komisyonu'ndan İsrail Hükümetine Sert Çıkış! 'Soykırımı Kışkırtıyorsunuz'

Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri saldırılarına devam ettiği Gazze'de soykırım işlediğini bildirdi. Komisyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı İzak Herzog'un da "soykırımı kışkırttığını" ifade etti.

Komisyonun raporunda, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi üzerinde kalıcı bir kontrol kurma ve işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail içinde Yahudi çoğunluğunu sürdürme konusunda açık ve tutarlı bir niyet sergilediği, bu sürecin Doğu Kudüs ve İsrail de dahil olmak üzere İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda Yahudi çoğunluğunu güvence altına alma amacı taşıdığı belirtildi.

4 SOYKIRIM YAPILDI

Komisyonun, geçen hafta BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60. Oturumu kapsamında açıkladığı verilere yer verilen raporda, İsrail'in Gazze'de 4 soykırım eylemi gerçekleştirildiğini tespit ettiği vurgulandı.

Raporda, "Bu, eylemler, İsrail yetkilileri ve güvenlik güçleri tarafından Gazze'deki Filistinlileri yok etmek amacıyla özel olarak işlendi. İsrail liderlerinin eylemleri İsrail Devleti'ne atfedilebilir. Bu sebeple İsrail, soykırımın işlenmesinden, önlenmesindeki başarısızlıktan ve cezalandırılmamasından sorumludur. Ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın soykırımın işlenmesini kışkırttığı tespit edildi" denildi.

Kaynak: AA