BM Komisyonu'ndan İsrail Hükümetine Sert Çıkış! 'Soykırımı Kışkırtıyorsunuz'

BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de 4 soykırım eylemi işlediğini açıkladı. Komisyon, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog'un da bu soykırımı kışkırttığını bildirdi.

Son Güncelleme:
BM Komisyonu'ndan İsrail Hükümetine Sert Çıkış! 'Soykırımı Kışkırtıyorsunuz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri saldırılarına devam ettiği Gazze'de soykırım işlediğini bildirdi. Komisyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı İzak Herzog'un da "soykırımı kışkırttığını" ifade etti.

Komisyonun raporunda, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi üzerinde kalıcı bir kontrol kurma ve işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail içinde Yahudi çoğunluğunu sürdürme konusunda açık ve tutarlı bir niyet sergilediği, bu sürecin Doğu Kudüs ve İsrail de dahil olmak üzere İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda Yahudi çoğunluğunu güvence altına alma amacı taşıdığı belirtildi.

BM Komisyonu'ndan İsrail Hükümetine Sert Çıkış! 'Soykırımı Kışkırtıyorsunuz' - Resim : 1

4 SOYKIRIM YAPILDI

Komisyonun, geçen hafta BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60. Oturumu kapsamında açıkladığı verilere yer verilen raporda, İsrail'in Gazze'de 4 soykırım eylemi gerçekleştirildiğini tespit ettiği vurgulandı.

Raporda, "Bu, eylemler, İsrail yetkilileri ve güvenlik güçleri tarafından Gazze'deki Filistinlileri yok etmek amacıyla özel olarak işlendi. İsrail liderlerinin eylemleri İsrail Devleti'ne atfedilebilir. Bu sebeple İsrail, soykırımın işlenmesinden, önlenmesindeki başarısızlıktan ve cezalandırılmamasından sorumludur. Ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın soykırımın işlenmesini kışkırttığı tespit edildi" denildi.

Trump'tan BM Kürsüsünde Sert Sözler: 'Boş Laflar Savaşları Bitirmez'Trump'tan BM Kürsüsünde Sert Sözler: 'Boş Laflar Savaşları Bitirmez'Dünya
Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü! Filistin Halkı Yapayalnız...Gazze'de Sağlık Sistemi Çöktü! Filistin Halkı Yapayalnız...Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
BM İsrail
Son Güncelleme:
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Trump'tan BM Kürsüsünde Sert Sözler: 'Boş Laflar Savaşları Bitirmez' Trump'tan BM Kürsüsünde Sert Sözler
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
İspanya’dan İsrail’e Tarihi Ambargo: Yaptırım Paketi Onaylandı İspanya’dan İsrail’e Tarihi Ambargo: Yaptırım Paketi Onaylandı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu