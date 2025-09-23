İspanya’dan İsrail’e Tarihi Ambargo: Yaptırım Paketi Onaylandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, İsrail’e yönelik sert yaptırımlar içeren yeni kararlar aldı. Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında, İsrail'e karşı uygulanacak yaptırımlar kapsamında önemli bir adım atılarak tam silah ambargosu içeren Kraliyet kararnamesi onaylandı.

'İSRAİL'E TAM BİR SİLAH AMBARGOSU ONAYLANDI'

Basın toplantısında konuşan Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, kararın kapsamını "İsrail'e tam bir silah ambargosu için Kraliyet kararnamesi onaylandı. Bu, tüm savunma ekipmanlarının ve çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin İsrail'e ihracatının ve ithalatının yasaklanmasını içeriyor” sözleriyle açıkladı.

Cuerpo, bu kararın yalnızca ticari bir ambargo olmadığını, aynı zamanda siyasi bir duruşun göstergesi olduğunu ifade etti. Cuerpo "Gazze'deki soykırıma karşı ve Filistin halkına destek" adıyla İsrail'e karşı alınan yaptırım kararlarının "hükümetin, İspanya'nın ve Başbakan Pedro Sanchez'in uluslararası liderliğinin, insan haklarına saygı konusundaki siyasi kararlılığının bir başka kanıtı” olduğunu belirtti.

UÇAK YAKITI VE YERLEŞİM ÜRÜNLERİNE DE YASAK

Kararnameler sadece silah ambargosuyla sınırlı kalmadı. Bakan Cuerpo, İsrail’e yönelik yaptırımların diğer boyutlarını da paylaştı. Cuerpo, İsrail ile bağlantılı askeri amaçlı kullanım potansiyeli bulunan uçak yakıtlarına ilişkin transit başvurularının reddedilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinden kaynaklanan ürünlerin ithalatının ve bu ürünlerin reklamlarının yasaklanmasına ilişkin kararnamelerin de onaylandığını açıkladı.

Bu ürünlerin ithalat yasağının İspanya ekonomisi üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını belirten Cuerpo, bu adımın sembolik ve siyasi önemine vurgu yaptı: “Biz bu önlemleri Gazze'deki soykırımın durması, İsrail üzerindeki siyasi baskıların artması için alıyoruz.”

ÜÇ AYDA BİR KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ YAPILACAK

İspanyol hükümeti, yaptırımların uygulanmasına dair şeffaflık taahhüdünde de bulundu. Bakan Cuerpo, her üç ayda bir kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını ve İsrail’e yönelik hukuki sürecin bugün onaylanan kararnamelerle güvence altına alındığını açıkladı.

Ayrıca, hükümetin hem İsrail’in Gazze’deki eylemlerini hem de Hamas’ın rehin alma faaliyetlerini kınamaya devam ettiğini ifade etti.

'FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIMAK ACİLİYET GEREKTİRİYOR'

Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria da yaptığı açıklamada, İspanya’nın iki devletli çözüm vizyonundaki rolüne dikkat çekti:

Başbakan Sanchez'in BM'de altını çizdiği gibi Filistin Devleti'ni tanımak aciliyet gerektirmektedir. İspanya bunu mayısta yaptı ve şimdi Fransa, Portekiz, Kanada, İngiltere, Avustralya gibi birçok ülkenin yaptığını gördük. İspanya, İsrail ve Filistin'in iki devletli çözümde birlikte yaşamı için ilk andan beri kilit rol oynadı

GECİKEN KARARLAR ARTIK YÜRÜRLÜKTE

İspanya, 9 Eylül’de aldığı 9 maddelik yaptırım paketinin önemli kısımlarını hukuki ve teknik nedenlerle bugüne kadar yürürlüğe koymamıştı.

