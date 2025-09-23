BM Genel Sekreteri Guterres’ten Filistin Çıkışı: 'Filistinliler İçin Devlet Bir Haktır, Bir Ödül Değil'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen “Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı”nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Filistin heyetine ABD tarafından vize verilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Guterres, İsrail-Filistin çatışmasının nesillerdir çözümsüz kaldığını belirtti. “Hayallere kapılmayalım. Diyalog sekteye uğradı, kararlar hiçe sayıldı, uluslararası hukuk ihlal edildi” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

'KABUSTAN KURTULMANIN TEK YOLU...'

Guterres, Filistin’deki durumun “katlanılmaz” olduğunu ve her geçen saat kötüleştiğini vurguladı. Çözüm için tek yolun, 1967 öncesi sınırlar temelinde, Kudüs’ün her iki devletin başkenti olduğu, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yan yana yaşayan iki bağımsız, egemen ve demokratik devlet olduğunu söyledi. “Bugün, bu kabustan kurtulmanın tek yolunu bulmak için buradayız” diyen Guterres, uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygun bir iki devletli çözümün gerekliliğini yineledi.

'DEVLET HAKTIR, ÖDÜL DEĞİL'

BM’ye üye devletlerin Filistin Devleti’ni tanıma taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, bu desteği artırma çağrısında bulundu. “Açıkça söyleyelim; Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil. Devleti reddetmek, her yerdeki aşırılıkçılar için bir hediye olacaktır” sözleriyle Filistin’in devlet olma hakkını güçlü bir şekilde savundu.

Kaynak: DHA