Suriye Lideri Şara'dan Dikkat Çeken Çıkış: 'Ben Gücümü Onlardan Alıyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun yan etkinliği Concordia Zirvesi’nde Eski CIA Başkanı David Petraeus ile bir söyleşi gerçekleştirdi. ABD ve Irak işgali sırasında üyesi olduğu El Kaide’nin o dönemde karşı saflarda olduğuna değinen Petraeus'a karşı Şara, geçmişi bugünün, bugünü de geçmişin kurallarına göre yargılanamayacağını belirterek "Şimdi bölgeye özgü yeni bir aşama var. Suriye birçok zorlukla karşı karşıyaydı ve tehdit altındaydı" diye konuştu.

'SAVAŞTAN SÖYLEME GEÇTİK'

T24'ün aktardığına göre Şara, yanıtında "Savaştan söyleme geçtik" vurgusu yaparak "Savaşı yaşamış biri, barışın önemini en iyi bilen kişidir. Bir konuyu ele almak istediğimizde, onu yargılamak istediğimizde, dönemine göre yargılamalıyız. Geçmişi bugünün kurallarına göre yargılayamayız ve bugünü de bugünün geçmiş kurallarına göre yargılayamayız. Şimdi bölgeye özgü yeni bir aşama var. Suriye birçok zorlukla karşı karşıyaydı ve tehdit altındaydı ve o dönemdeki aşama ve tüm bu faktörlerin farkındalığı, o aşamanın seçimlerine katkıda bulunuyordu" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

'BELKİ BAZI HATALAR YAPILMIŞTIR'

Önemli olanın insanları ve insan haklarını koruyup savunmak olduğunu söyleyen Şara, "Belki bazı hatalar yapılmıştır. Bazen bir insanın hayatında hatalar olabilir, ancak önemli olan, insanların karşılaştıkları tehditlerden, özellikle de herhangi bir bölgede yaşanabilecek istikrarsızlıktan onları korumaya odaklanmaktır. Bu çizgiye bağlılığımız bizi bugün bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.

'GECELERİ NASIL UYUYORSUNUZ?'

Şara, Patreous’un kendisi için "Sizin birçok hayranınız var, ben de onlardan biriyim, hepimizin endişeleri var" diye ekleyerek sorduğu "Bu baskıya nasıl dayanıyorsunuz, geceleri uyuyabiliyor musunuz?" sorusuna "Bu yüzyılda tanık olunan en kötü savaşların ortasında sabırlı, güçlü ve kararlı kalan bir ulus var. Gücümü en yüce olan Tanrı'dan ve bana destek olan, bu konuda bana yardım eden ve çabalarımı sonuca ulaştıran ekibimden alıyorum" şeklinde yanıt verdi.

'KRİZLER AÇIK FİKİRLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMELİ'

Kendisinin istikrarsızlık içinde yetiştiğini vurgulayan Suriye lider, "43 yaşındayım ancak 25 yılımı savaş ve zorluklarla geçirdim. Bu yüzden krizlere alışkınım ve krizler açık fikirli, esnek ve uyumlu stratejik planlarla yönetilmeli. Önemli kararlar almak zorunda olan kişi, özellikle de bu karar bir ulusun kaderini etkileyecekse sakinliğini korumalı. Karar verici kişi, doğru kararlar alabilmek adına sakinliğini korumalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: T24