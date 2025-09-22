Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Kritik SDG Açıklaması!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şara, 10 Mart’ta varılan anlaşmaya değinerek, "SDG'ye Suriye ordusuna katılma teklifinde bulunduk ve Kürt haklarının korunacağı konusunda güvence verdik, ancak üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...