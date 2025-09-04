MSB'den 'Suriye' Açıklaması! SDG'ye Kritik Çağrı

MSB kaynakları, SDG'ye "SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmeli" çağrısında bulunarak; Suriye'ye destek açıklaması yaptı.

MSB'den 'Suriye' Açıklaması! SDG'ye Kritik Çağrı
Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında yapıldı. 'Terörsüz Türkiye' süreci sonrası terör örgütü PKK silah bırakmış ve gözler Suriye'de SDG'ye çevrilmişti. İktidar cephesinden SDG'nin akıbetine ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ederken son açıklama MSB'den geldi. Yapılan açıklamada SDG'ye çağrıda bulunan MSB, Suriye'de kurulan yeni hükümete destek vereceğinin bir kez daha altını çizdi.

'ULUSAL GÜVENLİĞİMİZE TEHDİT'

MSB kaynaklarından yapılan açıklama şöyle:

"SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır.

SDG'YE KRİTİK ÇAĞRI

SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir.

'TÜRKİYE, SURİYE'YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEK'

Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteği verecektir."

