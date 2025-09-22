Putin'den Batı'ya Tehdit, Trump'a Teklif: 'Askeri Güçle Karşılık Veririz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yıllardır devam ederken, Batılı ülkelerin olası hamlelerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den çok sert tehditler geldi.

Putin, dünya denesinin bozulmasından Batı’yı sorumlu tutarken, “Rusya, her türlü tehdide cevap verebilecek durumda” diyerek, askeri güçle karşılık vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Trump ve Putin'in Alaska'daki zirvesi sonuçsuz kalmıştı.

YENİ BİR 'START' TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı, ülkesi ile ABD arasındaki tratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin sistemin (START) ‘Batı’nın yıkıcı adımları neticesinde çöktüğünü dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump’a yeni bir START anlaşması teklifinde bulundu.

Rus basının aktardığına göre, Putin, Trump’a Washington ile Moskova arasındaki nükleer silahların sınırlandırılması için 1 yıllık teklifte bulundu.

Putin konuya ilişkin şunları söyledi:

"Rusya, eğer Trump da aynısını yapmayı kabul ederse 5 Şubat 2026'dan sonra bir yıl boyunca Yeni START Anlaşması'nın temel sınırlamalarına uymaya hazırdır”

Kaynak: Haber Merkezi