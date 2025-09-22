Putin'den Batı'ya Tehdit, Trump'a Teklif: 'Askeri Güçle Karşılık Veririz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı askeri güç uygulamakla tehdit etti. Putin, Trump'a da yeni bir 'START' anlaşması teklifinde bulundu.

Son Güncelleme:
Putin'den Batı'ya Tehdit, Trump'a Teklif: 'Askeri Güçle Karşılık Veririz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yıllardır devam ederken, Batılı ülkelerin olası hamlelerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den çok sert tehditler geldi.

Putin, dünya denesinin bozulmasından Batı’yı sorumlu tutarken, “Rusya, her türlü tehdide cevap verebilecek durumda” diyerek, askeri güçle karşılık vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Putin'den Batı'ya Tehdit, Trump'a Teklif: 'Askeri Güçle Karşılık Veririz' - Resim : 1
Trump ve Putin'in Alaska'daki zirvesi sonuçsuz kalmıştı.

YENİ BİR 'START' TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı, ülkesi ile ABD arasındaki tratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin sistemin (START) ‘Batı’nın yıkıcı adımları neticesinde çöktüğünü dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump’a yeni bir START anlaşması teklifinde bulundu.

Rus basının aktardığına göre, Putin, Trump’a Washington ile Moskova arasındaki nükleer silahların sınırlandırılması için 1 yıllık teklifte bulundu.

Putin konuya ilişkin şunları söyledi:

"Rusya, eğer Trump da aynısını yapmayı kabul ederse 5 Şubat 2026'dan sonra bir yıl boyunca Yeni START Anlaşması'nın temel sınırlamalarına uymaya hazırdır”

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump Vladimir Putin ABD
Son Güncelleme:
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Enkaz Altındaki 60 Kişiye Ulaşılamıyor İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Enkaz Altındaki 60 Kişiye Ulaşılamıyor
İngiltere’de Bir İlk… Filistin Elçiliği Resmen Açıldı İngiltere’de Bir İlk… Filistin Elçiliği Resmen Açıldı
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar