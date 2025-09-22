İngiltere’de Bir İlk… Filistin Elçiliği Resmen Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından, başkent Londra'da Filistin Elçiliği resmen açıldı. Elçilik binasında gerçekleşen törenle birlikte Filistin bayrağı da ilk kez göndere çekildi.

STARMER AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararını kamuoyuna duyurmuştu. Starmer, açıklamasında barışçıl bir gelecek için bu adımın önemli olduğunu vurgulayarak, "Barış ve iki devletli çözümün güvenli ve barış içinde bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin'e" işaret ettiğini belirtmişti. Starmer ayrıca, "Şu an ikisi de yok. İsrailli ve Filistinli sade vatandaşlar şiddet ve acıdan uzak, barış içinde yaşamayı hak ediyor." ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Kaynak: DHA