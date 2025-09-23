Ünlü İş İnsanından Çılgın Kampanya! Otelinde Hamile Kalana Para Ödülü Veriyor

Polonya'da doğum oranlarının düşmesi siyasette kriz yaratırken, ünlü milyarder iş insanı Wladyslaw Grochowski ve eşi Lena Grochowska, ülkeleri için "devreye girdi." Çift, sahibi oldukları otellerde hamile kalan konuklarına para ödülü verecek.

Ünlü İş İnsanından Çılgın Kampanya! Otelinde Hamile Kalana Para Ödülü Veriyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Polonya'nın uzun süredir devam eden düşük doğum oranlarıyla ilgili tartışmalar ülke gündeminden düşmezken, Polonyalı milyarder iş insanı Wladyslaw Grochowski ve eşi Lena Grochowska, sahibi oldukları Arche otellerinde hamile kalan konuklarına ve çalışanlarına para ödülü ve çeşitli teşvikler sunan yeni bir doğum kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Çiftin sahibi olduğu 23 otelden birinde konakladığını belgeleyen ve orada hamile kaldığını kanıtlayan ebeveynlere, doğan çocukları için ücretsiz vaftiz kutlaması düzenleyeceklerini açıklayan çift, ayrıca şirket çalışanlarına ve Grochowski’nin inşaat firmalarından ev satın alan müşterilere de doğumdan sonraki beş yıl içinde dünyaya gelen her çocuk için 10 bin zloti (yaklaşık 2350 euro) nakit ödül verileceğini bildirdi.

Ünlü İş İnsanından Çılgın Kampanya! Otelinde Hamile Kalana Para Ödülü Veriyor - Resim : 1
Wladyslaw Grochowski, Lena Grochowska

'NÜFUS YOKSA SAVUNMA NE İŞE YARAR?'

Wladyslaw Grochowski, ülkesinde düşen doğum oranlarının çok üzücü olduğunu ifade ederek, "2026'da Polonya, savunmaya GSYH'sinin neredeyse yüzde 5'ini harcayacak. Ama eğer nüfus bizi yok ederse, tüm bu savunmanın ne anlamı kalır?" diye konuştu.

Wladyslaw Grochowski ve Lena Grochowska, daha önce Ukraynalı mülteciler için kurdukları yardım vakfı ile BM Nansen Ödülü’ne layık görüldü.

Yılda Sadece 2 Kez Oluyor... Herkes Görmek İçin O Şehre Akın Etti, Dev Ekranlar KurulduYılda Sadece 2 Kez Oluyor... Herkes Görmek İçin O Şehre Akın Etti, Dev Ekranlar KurulduGüncel
İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile Hayatını Birleştirdi! Romantik Sözleri Herkesi Mest Ettiİbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile Hayatını Birleştirdi! Romantik Sözleri Herkesi Mest EttiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Polonya hamile
Suriye Lideri Şara'dan Dikkat Çeken Çıkış: 'Ben Gücümü Onlardan Alıyorum' Suriye Lideri Şara'dan Dikkat Çeken Çıkış: 'Ben Gücümü Onlardan Alıyorum'
Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi Dev Havayolundan Flaş Karar
Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor' Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor' Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'
Kadıköy'de Metrobüsler Çarpıştı! 2 Yaralı Kadıköy'de Metrobüsler Çarpıştı! 2 Yaralı