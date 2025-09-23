Ünlü İş İnsanından Çılgın Kampanya! Otelinde Hamile Kalana Para Ödülü Veriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Polonya'nın uzun süredir devam eden düşük doğum oranlarıyla ilgili tartışmalar ülke gündeminden düşmezken, Polonyalı milyarder iş insanı Wladyslaw Grochowski ve eşi Lena Grochowska, sahibi oldukları Arche otellerinde hamile kalan konuklarına ve çalışanlarına para ödülü ve çeşitli teşvikler sunan yeni bir doğum kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Çiftin sahibi olduğu 23 otelden birinde konakladığını belgeleyen ve orada hamile kaldığını kanıtlayan ebeveynlere, doğan çocukları için ücretsiz vaftiz kutlaması düzenleyeceklerini açıklayan çift, ayrıca şirket çalışanlarına ve Grochowski’nin inşaat firmalarından ev satın alan müşterilere de doğumdan sonraki beş yıl içinde dünyaya gelen her çocuk için 10 bin zloti (yaklaşık 2350 euro) nakit ödül verileceğini bildirdi.

'NÜFUS YOKSA SAVUNMA NE İŞE YARAR?'

Wladyslaw Grochowski, ülkesinde düşen doğum oranlarının çok üzücü olduğunu ifade ederek, "2026'da Polonya, savunmaya GSYH'sinin neredeyse yüzde 5'ini harcayacak. Ama eğer nüfus bizi yok ederse, tüm bu savunmanın ne anlamı kalır?" diye konuştu.

Wladyslaw Grochowski ve Lena Grochowska, daha önce Ukraynalı mülteciler için kurdukları yardım vakfı ile BM Nansen Ödülü’ne layık görüldü.

