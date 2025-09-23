İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile Hayatını Birleştirdi! Romantik Sözleri Herkesi Mest Etti

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Natali Yarcan ile hayatını birleştirdi. İkinci kez nikah masasına oturan Çelikkol, evlilik haberini sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerine duyurdu.

Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk, Kuzgun, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuş Uçuşu gibi yapımlarla canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan ile Bodrum'da nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncunu sevincini düğün sonrası eşiyle çekilen romantik bir kareyi takipçileriyle paylaşarak herkese gösterdi.

ROMANTİK ŞİİRLE İLAN ETTİ

Paylaşımına, şair Özdemir Asaf’ın “Öylesine güzel seviyorum ki seni, Öylesine saf, Öylesine temiz, Öylesine derin, Ve ‘Öylesine’ değil…” dizelerini not düşen ünlü oyuncu, duygulandırdı. Hayranları ikiliye mutluluk mesajları yağdırdı.

NATALİ YARCAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi mezunu olan Natali Yarcan, akademik kariyerine ABD’de Virginia Marymount Üniversitesi’nde pazarlama alanında yüksek lisans yaparak devam etti. Uzun yıllar kimya sektöründe profesyonel olarak çalışan Yarcan, daha sonra çocukluk tutkusu olan mutfak dünyasına yöneldi. Yemek kültürü üzerine kitaplar kaleme alan Yarcan, aynı zamanda pastacılık alanında da aktif olarak çalışmalar yürütüyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Türk dizi ve sinema dünyasının karizmatik yüzlerinden biri olan İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbol oynayan Çelikkol, Türkiye liglerinde mücadele etmiş ve genç millî takıma kadar yükseldi.

