240 Gün Sonra ‘Sektör Bana Sahip Çıkmadı’ Diyerek Sitem Etmişti! Ünlülerden Ayşe Barım’a Limitli Destek

Gezi Parkı soruşturmasında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen menajer Ayşe Barım, 240 gün sonra sessizliğini bozdu.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiş, duruşma 1 Ekim’e ertelenmişti.

T24’e yazılı bir açıklama yapan Ayşe Barım, hem sağlık durumunun kötüleştiğini hem de sektörden beklediği desteği görememenin kendisinde kırgınlık yarattığını belirtmişti.

SEKTÖRE SİTEM ETMİŞTİ

Tutuklanmasının perde arkasını hâlâ anlayamadığını vurgulayan Ayşe Barım, çalıştığı birçok yapımcıya “Lütfen bir açıklama yapın, oyuncuları kimin seçtiğini, dizilerin patronunun kim olduğunu söyleyin” dediğini dile getirmişti.

'BANA SAHİP ÇIKMADILAR'

Barım, “Bana sahip çıkmadılar, bunu ömrüm boyunca unutmayacağım” diyerek sektöre sitem etmişti. Barım’ın bu açıklamasının ardından ilk destek daha önce mahkemeye giderek kendisine destek veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan destek geldi.

İLK DESTEK SERENAY'DAN

Sosyal medya hesabından Barım’ın yazısını paylaşan Serenay Sarıkaya “Lütfen hepsini okuyun. Hikayenin aslını bir de sahibinden dinleyin. Bu haksızlığın artık sona ermesini her şeyden çok diliyorum” diyerek Barım’ı çok sevdiğini söyledi.

BARIM'A YİNE AYNI İSİMLER DESTEK VERDİ

Serenay Sarıkaya dışında ünlü oyuncular Sinem Kobal, Selma Ergeç, Devrim Özkan, Birce Akalay, Aslı Enver, Pınar Deniz, Hayal Köseoğlu da Ayşe Barım’ın yazısını paylaşarak desteklerini gösterdi.

Barım, savunmasında Gezi Parkı olaylarına ilişkin "Ben 12 yıl sonra nasıl bu suçlamayla suçlanıyorum, anlamıyorum. 2015 yılındaki ID İletişim oyuncuları listelenmiş; ama 2013 yılında ID İletişim'de 43 oyuncu vardı ve bu oyuncuların sadece 13'ü Gezi Parkı'na kendi istekleriyle gitmiştir. Benim Gezi Parkı'nda sadece aynı kıyafetle gittiğim fotoğraflar var çünkü sadece bir gün gittim. Oyunculardan biri bir gün Gezi Parkı'na gideceklerine dair bir tweet atıyor, ben de retweetliyorum ve onlarla gidiyorum. Ben gittiğimde bazıları zaten oradaydı. Zaten dizi oyuncularım orada olduğu için ben de gittim" diyerek kendini savunmuştu.

Öte yandan Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Zafer Algöz, Nejat İşler, Enver Aysever dahil 13 kişi için zorla getirme kararı verilmişti.

