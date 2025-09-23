Trump'tan BM Kürsüsünde Sert Sözler: 'Boş Laflar Savaşları Bitirmez'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD BBalkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel KurulU’nda konuşuyor.

Trump’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöye:

Biden'ın 4 yıllık döneminde 1 trilyon dolarlık yatırımı kaybettik. Silahlar barışı parçaladı. 8 ayda 17 trilyon dolarlık yatırım kullandık biz. Dünyanın her yerinde de benzer ilerlemeler gördük. Benim olmadığım 4 yılda felakete sürüklendik.

Sona erdirilemez denilen 7 savaşa son verdim. Başka hiçbir başkan buna yakın bir performans bile gösteremedi. Sadece 7 ayda yaptım. Bunları yapmak zorundaydım. Benim yerime BM de yapabilrdi. Ama BM yardımcı olmaya bile çalışmadı. Bir kez bile bana yardım teklifi için bana telefon gelmedi. BM bizim yanımızda değil. BM'den bana gelen tek şey bozuk bir prompter. Prompter da çalışmadı. Savaşları tahrik eden davranışlar ve çalışmayan bir prompter. BM büyük bir organizasyon ancak bunu gerçekleştirmenin yanından bile geçemiyor.

İsrail’e çok sert mektuplar yazıyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar.

Buraya ABD’nin dostluk elini uzatmak için geldim. Daha refah içinde bir dünya için bize katılmak isteyen tüm ülkelere elimi uzatmak için geldim.

Göreve geldikten hemen sonra İran'ın sözde dini liderine mektup yazdım, işbirliği önerdim ama onlar tehditlerini sürdürmeye devam etti. Bugün İran'ın eski komutanlarının tamamı öldü. Dünyanın en iyi silahlarına sahibiz ama onları kullanmayı çok sevmiyoruz."

'GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM'

Bildiğiniz gibi ben Gazze’de ateşkesin sağlanması için çok çalıştım. Maalesef Hamas makul tekliflerimizi reddetti. Şu anda çatışmanın sürmesini tetiklemek için bazıları Filistin devletini tanıyor. Bu Hamas için büyük bir ödül.

Tutsakları serbest bırakmak yerine, bu kadar şeyden vazgeçmek yerine. Bu çok uzun zaman önce çözülebilirdi. Ama Hamas’ın taleplerine boyun eğmek yerine tutsakları hemen serbest bırakın diyebilirdik.

Birleşmiş Milletler ABD'ye geçmeye çalışan kişileri finanse ediyor. Sadece 1 yıl önce milyonlarca kişi sınırı geçiyordu Biden yönetimi döneminde. Artık gelmiyorlar çünkü sınırı geçemeyeceklerini biliyorlar.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi