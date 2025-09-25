Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e 5 Yıl Hapis Cezası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme”, “pasif yolsuzluk”, “yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılanan Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’e verilen ceza belli oldu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy

Eski cumhurbaşkanının yargılandığı Libya davasında Paris Mahkemesi Sarkozy’e 5 yıl hapis cezası verdi. Sarkozy’e 100 bin euro para cezası verildiği de belirtildi.

Sarkozy, 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından yılbaşında açılan davada başından bu yana kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü.

Sarkozy'nin 2006 sonu ile 2007 başında seçim kampanyasında Libya yönetiminden 50 milyon euro aldığı iddia edildi.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

