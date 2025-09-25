Uyuşturucudan Aranırken Yakalandı, Üzerinden Yine Uyuşturucu Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesinde ikamet eden M.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Ayrıca aynı evde, hakkında 2 ayrı uyuşturucu ticareti ve 1 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.G.’nin saklandığı tespit edildi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. M.Y.’nin evinde gerçekleştirilen aramalarda ise 32 adet sentetik ecza, 3 gram uyuşturucu madde, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 alüminyum folyo ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 156 bin lira para bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Y. ve Ş.G. adli makamlara sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA