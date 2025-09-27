Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP’den İstifa Etti! Sebebini Açıkladı, Eleştirileri Peş Peşe Sıraladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında, ülkücü ve muhafazakâr seçmenlerin de desteğiyle yüzde 55 oy oranına ulaştığını hatırlatan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP’den istifa etti.

Yıldırım, seçimlerin ardından partide yaşanan iç çekişmelerin kendisini istifa kararına sürüklediğini belirtti.

“PARTİ, KOLTUK HIRSIYLA YÖNETİLİYOR”

Yıldırım, özellikle ilçe başkanını hedef alarak, “Ne yazık ki büyük bir başarıya rağmen, sadece kendi koltuğunu düşünen bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.

Parti üye sayısının bilinçli şekilde sınırlandırıldığını ve yeni üyeliklerin engellendiğini öne süren Yıldırım, bu durumun örgüt yapısını zayıflattığını savundu.

“BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA”

Kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Yıldırım, “Artık partinin başarısı belediyenin hizmet kalitesi ya da halkın beklentileri değil, yalnızca kişisel koltuk hesapları konuşulur hale geldi” dedi.

İlçe başkanının, CHP’ye oy veren ülkücü ve muhafazakâr seçmenleri hedef alan söylemlerini sert dille eleştiren Yıldırım, bu ifadelerin halkta büyük bir kırgınlık yarattığını söyledi.

“AÇIKLAMA YAPAMAZ HALE GELDİK”

Kendisine destek veren seçmenlerin telefonla arayarak tepkilerini dile getirdiğini aktaran Yıldırım, “Bu insanlara hiçbir açıklama yapamaz hale geldik. Sadece hizmet bekleyen insanlara hakaret edilmesini kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

“TEK GÜNDEMİMİZ AKSU’YA HİZMET”

Yıldırım, Aksu’daki seçim başarısının sadece bir partinin değil, tüm Aksu halkının ortak başarısı olduğunu vurgulayarak, “Hiçbir güç bizi Aksu’ya hizmet etmekten alıkoyamaz” dedi.

