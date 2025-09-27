Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP’den İstifa Etti! Sebebini Açıkladı, Eleştirileri Peş Peşe Sıraladı

Antalya’nın Aksu ilçesinde Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. İlçe başkanını eleştiren Yıldırım, “Ne yazık ki büyük bir başarıya rağmen, sadece kendi koltuğunu düşünen bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık” dedi. Partide yaşanan iç çekişmelerin kendisini istifa kararına sürüklediğini vurgulayan Yıldırım, yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP’den İstifa Etti! Sebebini Açıkladı, Eleştirileri Peş Peşe Sıraladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında, ülkücü ve muhafazakâr seçmenlerin de desteğiyle yüzde 55 oy oranına ulaştığını hatırlatan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP’den istifa etti.

Yıldırım, seçimlerin ardından partide yaşanan iç çekişmelerin kendisini istifa kararına sürüklediğini belirtti.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP’den İstifa Etti! Sebebini Açıkladı, Eleştirileri Peş Peşe Sıraladı - Resim : 1

“PARTİ, KOLTUK HIRSIYLA YÖNETİLİYOR”

Yıldırım, özellikle ilçe başkanını hedef alarak, “Ne yazık ki büyük bir başarıya rağmen, sadece kendi koltuğunu düşünen bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.

Parti üye sayısının bilinçli şekilde sınırlandırıldığını ve yeni üyeliklerin engellendiğini öne süren Yıldırım, bu durumun örgüt yapısını zayıflattığını savundu.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP’den İstifa Etti! Sebebini Açıkladı, Eleştirileri Peş Peşe Sıraladı - Resim : 2
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım

“BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA”

Kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Yıldırım, “Artık partinin başarısı belediyenin hizmet kalitesi ya da halkın beklentileri değil, yalnızca kişisel koltuk hesapları konuşulur hale geldi” dedi.

İlçe başkanının, CHP’ye oy veren ülkücü ve muhafazakâr seçmenleri hedef alan söylemlerini sert dille eleştiren Yıldırım, bu ifadelerin halkta büyük bir kırgınlık yarattığını söyledi.

“AÇIKLAMA YAPAMAZ HALE GELDİK”

Kendisine destek veren seçmenlerin telefonla arayarak tepkilerini dile getirdiğini aktaran Yıldırım, “Bu insanlara hiçbir açıklama yapamaz hale geldik. Sadece hizmet bekleyen insanlara hakaret edilmesini kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP’den İstifa Etti! Sebebini Açıkladı, Eleştirileri Peş Peşe Sıraladı - Resim : 3

“TEK GÜNDEMİMİZ AKSU’YA HİZMET”

Yıldırım, Aksu’daki seçim başarısının sadece bir partinin değil, tüm Aksu halkının ortak başarısı olduğunu vurgulayarak, “Hiçbir güç bizi Aksu’ya hizmet etmekten alıkoyamaz” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsa Yıldırım Aksu Belediye Başkanı CHP Antalya istifa
Son Güncelleme:
Liverpool’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kritik Başvuru! Gözler Çıkacak Karara Çevrildi Liverpool'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Başvuru
Ormanda Piknik Keyfi Faciaya Dönüşüyordu Ormanda Piknik Keyfi Faciaya Dönüşüyordu
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
Trump'ın 18 Yaşındaki Torunu Şirket Kurdu! Paraya Para Demeyecek Trump'ın 18 Yaşındaki Torunu Şirket Kurdu! Paraya Para Demeyecek
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı