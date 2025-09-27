Ormanda Piknik Keyfi Faciaya Dönüşüyordu
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde piknik sırasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Helikopter ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak facia önlendi.
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde piknik yapan bir ailenin yaktığı mangaldan sıçradığı iddia edilen kıvılcımlar orman yangınına yol açtı. Topuk Mahallesi yakınlarında, sulama göleti çevresinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki makilik ve ağaçlık alanı sardı.
HELİKOPTER VE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleriyle birlikte yangın söndürme helikopterleri yönlendirildi. Hızlı müdahale sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının sulama göletinin yanında çıkması, olası büyük bir faciayı engellerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
