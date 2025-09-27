Ormanda Piknik Keyfi Faciaya Dönüşüyordu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde piknik sırasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Helikopter ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak facia önlendi.

Son Güncelleme:
Ormanda Piknik Keyfi Faciaya Dönüşüyordu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde piknik yapan bir ailenin yaktığı mangaldan sıçradığı iddia edilen kıvılcımlar orman yangınına yol açtı. Topuk Mahallesi yakınlarında, sulama göleti çevresinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki makilik ve ağaçlık alanı sardı.

HELİKOPTER VE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleriyle birlikte yangın söndürme helikopterleri yönlendirildi. Hızlı müdahale sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının sulama göletinin yanında çıkması, olası büyük bir faciayı engellerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bodrum'a Turist Dopingi! Bir Kruvaziyer Daha Geldi Bodrum'a Turist Dopingi! Bir Kruvaziyer Daha Geldi
Ve Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı
Trump'ın 18 Yaşındaki Torunu Şirket Kurdu! Paraya Para Demeyecek Trump'ın 18 Yaşındaki Torunu Şirket Kurdu! Paraya Para Demeyecek
Alman Otomobil Devinden Flaş Karar! 196 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı 196 Binden Fazla Araç Geri Çağırılmaya Başlandı
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı