Bodrum'a Turist Dopingi! Bir Kruvaziyer Daha Geldi

Mikanos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Malta bayraklı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

225 metrelik kruvaziyerde, çoğu Alman 481 yolcu ve 371 personel bulunduğu belirtildi.

Akşam Paros Limanı'na hareket edecek gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.

Kaynak: AA