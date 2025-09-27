Tekirdağ Çorlu’da Konaklama Evinde Şüpheli Ölüm: Kanlar İçinde Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Hülya Sokak’ta, gece saatlerinde konaklama hizmeti verilen bir binada korkunç bir olay yaşandı. 67 yaşındaki Muhammer Yarşi, binanın sorumlu odasında yerde yatar vaziyette, kanlar içinde hareketsiz bulundu. İddiaya göre, yalnız yaşayan ve lenfoma teşhisi konulan yaşlı adam, bir süredir bu binada kalıyordu.

'YALNIZ BAŞINA YAŞIYORDU'

Olayın duyulması üzerine komşular polise ve 112 Acil Servis’e haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ve polis ekipleri, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesine rağmen Yarşi’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcı eşliğinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından, Yarşi’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.Konaklama yeri işletmecisi Ş.S., polise verdiği ilk ifadede, “Muhammer amca yalnızdı ve lenfoma hastasıydı. Bir süredir burada kalıyordu, yalnız başına yaşıyordu” dedi. İşletmecinin beyanları, olayın sağlık sorununa mı yoksa başka bir nedene mi bağlı olduğunu aydınlatmak için inceleniyor.

GÖZALTILAR VAR

Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili hızlı bir soruşturma başlattı. Binada görev yapan 2 yönetici ile birlikte, konaklayan 12 yabancı uyruklu şahıs, ifadeleri alınmak üzere Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ederken, polis, binadaki güvenlik kameralarını ve olası tanık beyanlarını topluyor.

Kaynak: İHA