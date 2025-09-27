Bursa'da Orman Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Topuk Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesini önlemek için ekiplerin yoğun çabası sürerken, söndürme çalışmalarına havadan helikopterler ve karadan arazözler destek veriyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA