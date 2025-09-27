Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Parti Meclisi Toplantısı’nda oy birliğiyle yeniden göreve seçildi. CHP, 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı TBMM Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararı aldığını da bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin "Darbeye ve Kayyıma Hayır" sloganıyla 21 Eylül'de düzenlenen 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından Parti Meclisi'nin (PM) ilk adresi Anıtkabir olmuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında parti genel merkezinde yapılan ilk toplantıda Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) Parti Meclisi’ne sundu.
Parti programının önemine vurgu yapan Özgür Özel, toplantıda “Hukuksuzluklara karşı mücadele ederken halkın sorunlarına da çözümler üreteceğiz” mesajını verdi.
Özel, MYK listesini değiştirmeyerek, parti programının dört ana başlıkta kamuoyuna anlatılmasını istedi.
Öte yandan CHP’nin 1 Ekim’de gerçekleştirilecek TBMM Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamama kararı aldığı da bildirildi.
Özgür Özel, PM toplantısının ardından CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 57’ncisini gerçekleştirmek üzere Afyonkarahisar'a gidecek. Ardından Özel, Uşak Belediyesi Huzurpark Ferdi Zeyrek Amfi Salonu açılış törenine katılacak.