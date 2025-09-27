Halk Otobüsü Bir Başka Otobüse Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde freni patlayan halk otobüsünün durakta bekleyen başka bir otobüse çarpması sonucu 20 kişi yaralandı.

Kazada 20 kişi yaralandı

Kaza, Elazığ Bulvarı’nda meydana geldi. Mehmet Gülmez yönetimindeki 21 HO 1055 plakalı halk otobüsünün freni patladı. Kontrolden çıkan araç, durakta yolcu almak için bekleyen 21 BS 833 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi yaralandı.

Freni patlayan halk otobüsü, durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayı anlatan sürücü Mehmet Gülmez, freninin patladığını ve bu nedenle durağa girerek önündeki otobüse çarptığını söyledi. Yolculardan Sabahat Baybur ise “Birden arabanın arkadan çarpıp durduğunu gördük” dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA