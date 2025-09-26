'Bakım Evi' Adlı İşkence Merkezi! Dışkı Yedirme, Darp ve Sonunda Şüpheli Ölüm...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde yaşanan korkunç olaylar gün yüzüne çıktı. Otizmli çocuklar ile yetişkin bireylerin kaldığı merkeze dair hazırlanan raporda, merkezde kalan 9 yaşındaki bir engelli erkek çocuğun ailesinin 22 Kasım 2024’te çocuklarının vücudunda darp, ısırık ve yanık izi gördüğü belirtildi. Aile, durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Merkezdeki bir engellinin de şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iki olay için başlatılan soruşturma sonrasında ise yaşananların bunlardan çok daha fazlası olduğu tespit edildi.

Birgün'ün haberine göre; Aile Sosyal Hizmetler ve İl Müdürlüğü tarafından üç aylık döneme ait kamera kayıtları incelenerek hazırlanan raporda, 62 engelli çocuk ile yetişkin bireyin kaldığı merkezde 100’ün üzerinde ihmal ve istismara imza atıldığı belirtildi.

İSTİSMARA GÖZ YUMULUYOR

Merkezde çıplak dolaşan engelli çocuklar ile bireylerin birbirlerinin özel bölgelerine dokunup istismar etmelerine göz yumulduğuna da vurgu yapılan ve kamera kayıtlarına dayanılarak hazırlanan raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi:

• Sorumlu Müdür Aybüke L.’nin sorumluluğunda olan kuruluş içerisinde engelli bireylerin kıyafetlerinin bakımsız, yırtık, kirli ve kendi bedenlerine uygun olmayan kıyafetler olduğu, kıyafet bedenlerinin uygun olmaması nedeniyle alt kıyafetlerinin sıklıkla üzerlerinden düştüğü, bazı engellilerin vücut temizliklerinin yapılmadığı ve birçok engelli bireyin gözle görünür seviyede vücut kitle indeksinin çok düşük olduğu anlaşıldı.

ÇIPLAK GEZDİRİYORLAR

• Engellilerin kurumun her alanında, zaman zaman uzun süre tamamen çıplak olarak dolandıkları, çıplak oldukları durumlarda kata girip çıkan personellerin uzun süre engellileri giydirmediği, engelli bireylerin çıplak olduğu durumlarda yanlarında diğer yaş ve cinsiyet gruplarından engelli bireyler ile her iki cinsiyetten personellerin de sıklıkla bulunduğu anlaşıldı.

DIŞKILARINI YİYORLAR

• Engelli bireylerin sıklıkla dışkı ve idrarlarını ortak alana yaptığı ancak hem alanın hem de engelli bireylerin görülmesine rağmen uzun zaman sonra temizlendiği, engelli bireylerin ortak alana yaptıkları dışkıların başka engelliler tarafından yenildiği ancak müdahale edilmediği, kıyafetlerinin ve vücutlarının dışkı bulaşmış şekilde uzun saatler bekletildiği görüldü.

KOVADAN SU İÇİYORLAR

• Düzenli bir banyo kullanımının olmadığı, kurum zemininin fayans olmasına rağmen engelli bireylerin ortak alanlarda yerde yattıkları, çıplak ayak ile dolaştıkları, zemin kattaki ortak alanın küçük yaş grubu için yatak odası olarak kullanıldığı ve bu sırada da yerde minder üzerinde uyudukları anlaşıldı. Tavandan akan su için ortak alanlara kovaların konulduğu ve engelli bireylerin bu kovalardan su içtiği görüldü.

AÇ BIRAKIYORLAR

• Ara öğünlerin her gün verilmediği, verildiği zamanlarda rastgele dağıtımların olduğu, her engelli bireye verilmediği, takibinin yapılmadığı için engelli bireylerin birbirilerinin öğünlerini aldığı ve birçok engelli bireyin yeterli öğün alamadığı anlaşıldı. Yemekhane alanını gören kameralarda ise bazı engelli bireylerin yine tamamen üstsüz bir şekilde yemekhane katında dolaştığı, kıyafetlerinin üzerlerinden düştüğü, yemek yiyen engelli bireylerin sıklıkla öğünlerini tamamlayamadan yemekhaneden çıkarıldığı, her engelli bireyin tepsisinde aynı yemeklerin olmadığı, bazılarına sadece çorba verildiği görüldü.

ÇÖPLERİ KARIŞTIRIYORLAR

• Yere düşen yemeklerin tekrardan tabaklara geri koyulduğu, yerden yemek yemelerine müdahale edilmediği, bazı engellilerin yeterli sandalye ve masa olmaması nedeniyle yerde oturtulup önlerine tepsi konulduğu, başkasından kalan yiyeceklerin başka bir engelli bireye verildiği, engelli bireylerin bezlerinin zaman zaman mutfak çöpüne atıldığı ve engelli bireylerin çöpleri karıştırdığı, engellilerin yerlerde sürüklenerek taşındığı anlaşıldı.”

ENGELLİ BİREYLERİ KORKUTUP VİDEO ÇEKMİŞLER

Raporda yer alan bazı olaylar şu şekilde:

• Sosyal Çalışmacı Berfin Y.’nin engelli bir çocuğu kollarından tutarak yerde sürüklediği ve ardından odalarda birinin içine koyarak kapıyı üzerine kilitlediği görüldü.

• Aleyna K. isimli bakım personelinin engelli bireyin kıyafetinden ve kollarından tutarak zor kullanıp yerde sürükleyerek odaya çektiği görülmektedir.

• Bakım personeli İlayda T.’nin korku temalı bir maskeyi yüzüne takarak kata engelli bireyleri korkuttuğu, Sıla A. isimli bakım personelinin video çektiği, Dilara T. isimli personelin de gülerek eşlik ettiği anlaşıldı.

DARP EDİP TÜKÜREN ÇALIŞANLAR

• Sıla A. isimli bakım personelinin engelli bireylerden birinin üzerine yürüyerek kafasına vurduğu, ardından ittirerek yatağa yatırdığı ve yaklaşık 20 saniye kadar bu şekilde tuttuğu… Yerde oturmakta olan engelli bireye tokat attığı görülmektedir.

• Aleyna K. isimli bakım personelinin yerdeki engelli bir bireye tükürdüğü görülmektedir. Sıla A. isimli bakım personelinin engelli bireyi giydirdiği esnada iki defa tokat attığı görüldü.

• Bakım personeli Burak K. ve Okan D. engellilere tokat attı. Ayrıca Burak K. bir engelliye koşarak tekme attı. Bakım personeli Abdullah A. da engellilere şiddet uyguladı. Ömer D. isimli bakım personeli camdan dışarıyı izleyen engellinin kafasını tutup cama vurdu.

UĞUR Y'NİN DARP SONRASI ÖLÜMÜ

• 22 Kasım 2024’te engelli Uğur Y. dövülerek odaya sokuldu. Çalışanlar odaya ip götürdü. Yaklaşık 5 saat sonra kuruma gelen 112 ekipleri tarafından Uğur Y. branda ile taşınarak odadan çıkarıldı ve Y.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Birgün